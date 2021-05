Con un’azione alla stazione di Zugo è iniziata stamane la giornata dello Sciopero per il clima nella Svizzera centrale. Ai pendolari sono stati dati palloncini e volantini con dieci richieste in favore di un cambiamento ecologico. In tutta la Confederazione sono previsti oltre 75 eventi.

Il gruppo d’azione locale dello «Strike for Future», che in tutto il Paese organizza oggi azioni e manifestazioni contro il cambiamento climatico e una società sostenibile, ha richiamato l’attenzione sulle sue richieste, distribuendo nell’atrio della stazione circa 250 palloncini in cui figurava il disegno della Terra.

Sui volantini si rivendicava più energie rinnovabili e mezzi di trasporto neutrali dal punto di vista climatico, un piano per uno zero netto di emissioni di CO2 nel canton Zugo entro il 2030 e una settimana di 30 ore lavorative.

Secondo gli organizzatori, l’azione è anche intesa come un gesto di solidarietà con l’intero movimento dello Sciopero per il clima, che finanzia la giornata odierna. Alle 11.59 è previsto un allarme climatico in diverse località della Svizzera. Nella città di Lucerna, alle 17.00, inizierà una dimostrazione con biciclette, alla quale sono attese - tempo permettendo - due ruote da altre località elvetiche.

©CdT.ch - Riproduzione riservata