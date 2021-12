Anche per il 2022, giornali e periodici avranno diritto a 50 milioni di franchi quale sostegno indiretto alla stampa. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Per ogni quotidiano inviato la riduzione per la spedizione sarà di 29 centesimi e di 18 centesimi per la stampa periodica o associativa. Si tratta di un contributo invariato rispetto al 2021.