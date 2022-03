Il carnevale di Basilea ha preso il via questa mattina alle 04:00 con il tradizionale Morgenstraich. I basilesi possono nuovamente festeggiare «i tre giorni più belli dell’anno» dopo la cancellazione delle ultime due edizioni a causa della pandemia.

Nonostante temperature inferiori agli zero gradi, decine di migliaia di persone hanno assistito all’inizio del carnevale più importante della Svizzera. Alle 04:00, tutte le luci della città si sono spente, lasciando spazio a lanterne, pifferi e tamburi.

Stando agli organizzatori, erano inoltre presenti meno grandi lanterne rispetto al solito per le vie della città renana. Non tutte le cricche carnevalesche hanno infatti avuto il tempo di prepararne una, poiché l’autorizzazione di fare carnevale è giunta tardi. Alcune cricche hanno presentato le lanterne che avevano preparato per l’edizione 2020.