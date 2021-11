All’aeroporto di Berna - scalo regionale che, come quello di Lugano, sta lottando per la sua sopravvivenza - arrivano i cosiddetti voli pop-up: gli aerei partono solo se sono sufficientemente pieni. L’idea è di Flybair, la locale compagnia aerea nata attraverso il crowdfunding (raccolta di denaro presso il grande pubblico).

Concretamente il vettore offrirà questo inverno diverse destinazioni a medio raggio: le date dei voli saranno rese note con due mesi d’anticipo e al più tardi 20 giorni prima ai clienti sarà comunicato se il collegamento verrà effettuato, spiegano i responsabili in un comunicato odierno. Se l’aeromobile presenterà un tasso di occupazione inferiore all’80% il volo verrà annullato e i viaggiatori si vedranno rimborsare il prezzo del biglietto.

L’offerta partirà il 27 dicembre con un apparecchio che - domanda permettendo - spiccherà il volo verso l’aeroporto di Gran Canaria, «l’isola dell’eterna primavera», stando a Flybair. Seguiranno Marrakech e altre destinazioni. «L’orso si sveglia dal letargo estivo», sottolinea la società, la cui ragione sociale suona appunto in parte come «Bär», orso in tedesco, animale che dà il nome anche a Berna.