Almeno un migliaio di persone si è riunito a Berna per una manifestazione spontanea contro l’estensione del certificato Covid. «La vaccinazione obbligatoria dalla porta di servizio è qui», denunciava un appello sui social media.

La manifestazione ha preso il via verso le 19.00 sulla piazza della stazione ed è continuata con un corteo in direzione della Piazza federale. Nel corso del pomeriggio, la piazza è stata tuttavia transennata dalla polizia.

Due auto della polizia hanno preceduto il corteo, dando la direzione, e agenti ai lati hanno accompagnato la manifestazione indossando gilet luminosi, seguiti dai granatieri in tenuta antisommossa.

Il corteo si è concluso su Piazza federale dopo le 21.00, come pianificato, ha indicato all’agenzia di stampa Keystone-ATS Reto Nause, direttore della sicurezza della città di Berna. Si è voluto proteggere il Palazzo Federale e perciò, tra le altre cose, è stata posta una recinzione sul bordo della Piazza Federale, che però è rimasta liberamente accessibile, ha spiegato. Gli organizzatori della manifestazione avevano concordato in anticipo un percorso con le autorità e si sono attenuti ad esso.

Trattandosi di una manifestazione spontanea, gli organizzatori non erano tenuti ad ottenere un’autorizzazione. L’esecutivo della capitale ha esplicitamente sconsigliato di partecipare alla manifestazione.

La città di Berna ha inoltre incaricato la polizia cantonale di prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza, in particolare poiché da ambienti della sinistra erano stati lanciati appelli a una contro-manifestazione, che però non c’è stata.