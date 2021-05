Un centinaio di persone si sono riunite oggi pomeriggio nella Waisenhausplatz a Berna per manifestare la loro solidarietà al popolo palestinese.

Per rispettare le regole della distanza altri dimostranti sono stati mandati in altre due piazze, ha indicato una corrispondente di Keystone-ATS, precisando che in tutte le piazze saranno ascoltati gli stessi oratori.