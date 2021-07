I pazienti devono avere tutti gli elementi necessari per scegliere da chi farsi curare. Dare loro la possibilità di conoscere il tasso di copertura vaccinale delle strutture del cantone è necessario per puntare sulla totale trasparenza. La soluzione ticinese, che entrerà in vigore il 1. agosto e che vuole spingere il personale sanitario che ancora non l’ha fatto a immunizzarsi, riscuote reazioni contrastanti nel resto del Paese.

In una lettera del 23 luglio indirizzata a ospedali, cliniche, case per anziani e servizi di assistenza e cura a domicilio, il medico cantonale Giorgio Merlani ha ribadito - lo ricordiamo - l’importanza della vaccinazione del personale sanitario e ha annunciato la pubblicazione online, da domenica, del tasso di copertura vaccinale nelle singole strutture. Una tale iniziativa,...