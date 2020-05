Per la prima volta nella sua storia, il Parlamento svizzero deve riunirsi fuori dalle mura di Palazzo federale. Per motivi sanitari il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono nei locali di Bernexpo, appositamente adattati per ospitare i deputati nel rispetto della distanza sociale accresciuta.

A buona parte di loro occorrerà un po’ di tempo per abituarsi ai nuovi spazi di lavoro, più asettici e moderni rispetto alle sale di Palazzo federale. Dal canto suo, il consigliere agli Stati socialista Christian Levrat ha parlato di «un’atmosfera un po’ da DDR». Le sale di Bernexpo sono più silenziose e spaziose di quelle di Palazzo federale e questo, ha commentato all’ATS, «uccide un po’ i meccanismi della politica, fatta di discussioni e rapidi accordi». Insomma, da un lato c’è soddisfazione per la ripresa delle sessioni mentre dall’altro c’è dispiacere nel non vedere le classiche discussioni tra piccoli gruppi di parlamentari in vista di una votazione.