L’applicazione per il tracciamento di prossimità alla quale ha lavorato un consorzio che include i Politecnici federali e sostenuta dalla Confederazione sarà lanciata a breve. Da quel momento partirà un progetto pilota. A lungo si è parlato dell’11 maggio, ma sia l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sia il Politecnico di Losanna (EPFL) confermano che tale scadenza non potrà essere mantenuta. Il lancio, ha indicato il responsabile della Divisione malattie trasmissibili Daniel Koch sulla NZZ, è comunque previsto per settimana prossima. In un primo test, una cerchia ristretta di persone scaricherà l’app e la userà con lo scopo di andare a rintracciare, in caso di contagio, tutti gli utenti che sono stati in contatto con la persona positiva al nuovo coronavirus e che a loro volta potrebbero...