Nel 2020 la crisi pandemica ha colpito duramente il turismo internazionale. Stando a una nota odierna dell’Ufficio federale di statistica (UST), le entrate della bilancia turistica sono calate del 47,8%, scendendo al livello registrato all’inizio degli anni ‘90, ossia a 9,4 miliardi di franchi.

Nel contempo, le persone che risiedevano in Svizzera hanno praticamente dimezzato (-48,5%) le spese per spostamenti all’estero a 9,7 miliardi. Secondo le prime stime dell’UST, il saldo della bilancia turistica è quindi risultato leggermente negativo (-290 milioni).

Nella Confederazione il numero di turisti stranieri è drasticamente calato a partire dal mese di marzo del 2020. Il settore alberghiero, che nel 2019 aveva fatto registrare un record in termini di pernottamenti, è stato colpito in pieno dalla pandemia. Nel 2020 i pernottamenti degli stranieri in strutture alberghiere sono stati tranciati di due terzi rispetto al 2019. Ne è conseguito un crollo straordinario delle entrate, pari a un -56,0%, precisa ancora l’UST.

In diminuzione, sebbene più moderatamente, anche le entrate generate dai soggiorni senza pernottamenti. Il calo di questi ultimi si attesta al 31,9%, che, per l’economia svizzera, rappresenta quasi due miliardi di franchi di entrate in meno.

Dati incerti

Assieme alla bilancia turistica 2020, oggi sono stati pubblicati i risultati 2018 e 2019 consolidati, nonché quelli provvisori dello scorso anno. Tuttavia, le prime stime del 2020 non presentano l’abituale livello di dettaglio della statistica. Questa situazione è legata alla pandemia di Covid-19 e alle sue ripercussioni sul sistema statistico, sottolinea l’UST.

Infatti, dal momento che, come ogni anno, varie fonti di dati amministrativi e di rilevazioni non sono ancora disponibili per effettuare le prime stime riguardo all’anno appena trascorso, si ricorre a metodi di stima. La situazione eccezionale generata dalla pandemia, però, ha vanificato la pertinenza di questi metodi, che hanno quindi dovuto essere adeguati. Pertanto, e malgrado gli sforzi profusi, i risultati ottenuti sono più incerti, tiene a precisare ancora l’UST.

