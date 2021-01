Nelle pagine del domenicale si legge che nel solo canton Argovia la polizia cantonale nell’ultimo anno ha visto un aumento degli interventi di questo tipo del 12%. Incrementi si sono registrati anche a Berna e a Zurigo. Aumenti si segnalano poi anche nei contatti con i centri di consulenza per la gioventù. Sono sempre maggiori infatti i casi di ragazze e ragazzi che, a causa dei genitori che litigano continuamente o di altre tensioni famigliari, vogliono lasciare casa. Gli psicologi sottolineano che spesso si tratta di casi in precarie condizioni abitative e famigliari, che si sono ulteriormente aggravate con la crisi pandemica.

La seconda ondata di COVID-19, sempre secondo gli esperti contattati dal domenicale, si fa sentire in maniera particolarmente pesante sulla psiche dei giovani, che perdono la gioia di vivere e tendono in alcuni casi alla depressione. La mancanza di contatti con gli amici è infatti particolarmente dura da digerire per quella fascia d’età.