La città di Ginevra cambierà il nome a dieci strade e piazze attribuendo loro quello di donne che hanno lasciato un segno nella storia. Il cantone ha approvato oggi la richiesta in questo senso scaturita dal progetto 100Elles*.

Alla fine dell’anno la «place des 22-Cantons» si chiamerà per esempio «place Lise-Girardin», in omaggio alla prima sindaca di Ginevra e di una città Svizzera, nel 1968, nonché prima donna eletta al Consiglio degli Stati nel 1971. L’»avenue William-Favre» includerà sua sorella Alice, presidente della Croce Rossa ginevrina, mentre la «rue de la Pisciculture» diventerà «des Trois-Blanchisseuse», in riferimento a un tragico fatto di cronaca.