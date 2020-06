«Ensemble, gardons les bonnes habitudes». Insieme, manteniamo le buone abitudini: lo slogan pubblicitario è una bottiglia lanciata nel mare degli acquisti oltre confine. Da lunedì i ginevrini sono tornati numerosi a fare la spesa in Francia. Commercianti e produttori del cantone di frontiera fibrillano ma non si arrendono. Gli agricoltori, riuniti nel consorzio Genève Terroir, proseguono con tenacia la campagna di sensibilizzazione dei consumatori. La molla era scattata a marzo, sin dai primi giorni del lockdown. Dapprima con un’offensiva promozionale. Poi a metà aprile, lo slogan si riassumeva in una parola, «merci», esposta nei cartelloni pubblicitari del cantone. Oggi si traduce in un accorato appello a spendere a Ginevra.

Un grande fermento pervade il commercio ginevrino. Si valuta a circa...