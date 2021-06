Qualche decina di oppositori di Vladimir Putin, appartenenti alla diaspora russa, si sono riuniti oggi in serata sulla Plaine de Plainpalais, a Ginevra, per manifestare contro il leader del Cremlino. Putin domani incontrerà nella città di Calvino il presidente statunitense Joe Biden.

I manifestanti hanno chiesto la liberazione dei prigionieri politici in Russia, in particolare quella di Alexei Navalny. I presenti hanno denunciato la repressione violenta che subisce chi prova a contestare Putin, il quale, a loro avviso, è una minaccia per la sicurezza europea e americana.