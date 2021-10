(Aggiornato alle 21.53) A Ginevra, una manifestazione non autorizzata contro l’obbligo di certificato COVID ha riunito circa 300 persone in risposta a un appello degli ambienti culturali. Il corteo è stato deviato e bloccato da un ingente dispositivo di polizia.

Un oratore ha spiegato il rifiuto di controllare il certificato COVID e l’identità delle persone: «Non siamo poliziotti o controllori. Questo non è il nostro ruolo!». Ha pure ricordato che gli ambienti culturali hanno messo in atto tutte le misure sanitarie per proteggere le persone.