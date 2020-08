Il Tribunale cantonale bernese si occupa, in seconda istanza, di una truffa legata al commercio di opere d’arte negli ambienti zurighesi. Uno dei due imputati, condannati in prima istanza ad alcuni anni di detenzione, ha inoltrato ricorso. La sentenza è attesa per domani.

Le menti della truffa sono un gestore di bar zurighese e un uomo residente nel cantone di Berna. Con la promessa di un affare del valore di milioni hanno raccolto da investitori e conoscenti somme ingenti con la promessa di far valutare da esperti opere di Tiziano e Rembrandt. In realtà i soldi sono finiti nelle tasche dei due.

Entrambi avevano affermato di essere convinti dell’autenticità delle opere. Durante il primo processo è però emerso che i due non hanno rilasciato ricevute, non avevano prove solide e presumibilmente nessuna conoscenza nel campo dell’arte. Il tribunale ha condannato il gestore di bar a sei anni e nove mesi di reclusione, il bernese a quattro anni. Il primo ha accettato il verdetto, mentre il secondo ha opposto ricorso.

Oggi il bernese ha fatto ricadere le colpe sul gestore di bar e ha dichiarato ai giudici che il suo unico errore è stato di non denunciarlo. «Ci fidavamo tutti di lui, eravamo ingenui», ha detto. L’imputato si è presentato come una vittima in buona fede, che ha investito di persona molto denaro nel presunto affare e che non voleva deludere le persone che aveva convinto a investire.