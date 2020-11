Riaprirà in dicembre, «se lo permetteranno le decisioni delle autorità e la situazione sanitaria», si legge sul sito internet dell’azienda. La decisione segue quella di un altro noto cinque stelle romando, il Richemond di Ginevra.

Questi provvedimenti non stupiscono Marie Forestier, membro dell’esecutivo della federazione elvetica Hotelleriesuisse. «Si cerca di perdere meno soldi possibile, perché ne abbiamo già persi parecchi», afferma in dichiarazioni riportate ieri dalla RTS. «È meglio magari chiudere temporaneamente adesso per poter poi riaprire un po’ più tardi, quando ci sarà una ripresa, piuttosto che rimanere aperti ed essere costretti a sopportare le spese».