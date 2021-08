Da oggi al 31 marzo 2022 la Posta svizzera testerà il formato «La Posta in libero servizio» a Losanna. Si tratta di un punto di accesso situato vicino alla stazione ferroviaria aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che dovrebbe consentire alla clientela di accedere a una selezione di servizi postali, indica oggi in una nota il gigante giallo.

Pensata per i pendolari, i mattinieri, i nottambuli e tutti coloro che vogliono effettuare una serie di operazioni postali in modo flessibile e indipendente, «La Posta in libero servizio» comprende sportelli automatici per i versamenti, un Postomat, uno sportello automatico «My Post 24», una cassetta delle lettere e una fotocopiatrice, sottolinea il comunicato.