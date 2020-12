(Aggiornato alle 15.02) Una persona è morta nel cantone di Lucerna dopo essere stata vaccinata contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il servizio sanitario locale confermando quanto riportato in un articolo del controverso portale online zeitpunkt.ch, che fa capo a una persona che si è profilata contro le misure adottate per attenuare le conseguenze del coronavirus. Va in ogni caso sottolineato che non è stato dimostrato se vi sia un collegamento tra la vaccinazione e la morte dell’uomo, che potrebbe essere avvenuta per ben altri motivi, come l’avanzata età della persona deceduta o eventuali malattie pregresse. Secondo nostre informazioni, tale collegamento sarebbe altamente improbabile. Una comunicazione ufficiale di Swissmedic è attesa a breve.