Gli altri tre centri sono previsti nella zona di Willisau/Entlebuch, a Sursee/Nottwil e a Hochdorf, ha detto il capo del Dipartimento cantonale della sanità Guido Graf (PPD), in un’intervista al Sonntagsblick.

I centri di vaccinazione saranno allestiti in edifici già esistenti, come sale espositive o palestre. La priorità sarà data alle case di riposo e al personale ospedaliero. Squadre mobili di vaccinazione viaggeranno dal centro fieristico «Messe Luzern» verso i vari istituti a vaccineranno i residenti che lo vorranno. Graf prevede che entro tre mesi tutti gli ospiti delle case per anziani potranno essere vaccinati.