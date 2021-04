A Lugano raffiche di vento fino a 92 chilometri orari

Dopo il tempo mite degli scorsi giorni, oggi la Svizzera si è svegliata con un brusco ritorno dell’inverno . A nord delle Alpi la neve ha fatto capolino anche a basse quote, mentre sulle pendici del Giura e delle Prealpi ha raggiunto i 10-15 centimetri. A Lugano si sono registrate raffiche di vento fino a 92 chilometri orari.

Stando ai vari servizi meteorologici, il fenomeno è dovuto a forti correnti provenienti da nord. A Lucerna si è passati dai 18 gradi di ieri ai -4 di stamane. Il fenomeno è ricorrente in aprile, ma secondo SRF Meteo è stato raramente così freddo in questo periodo dell’anno, tanto che a Ebnat-Kappel (SG) si sono per esempio toccati i -9 gradi.