Secondo lei qual è la ragione principale della bocciatura del pacchetto?«Le preferenze partitiche degli elettori hanno certamente giocato il ruolo più importante. Questo fatto emerge anche dai risultati nei singoli cantoni. Ci sono probabilmente anche altri fattori, come la complessità delle posizioni dei sostenitori e degli oppositori. Argomenti come “uso del denaro delle tasse” o “dipendenza dallo Stato” sono più facili da trasmettere che “garantire la qualità giornalistica”».

Perché gli elettori, oggi, hanno detto no ai media mentre nel 2018 avevano detto sì alla SSR (bocciando l’iniziativa No Billag)?«Entrambe le votazioni differiscono in due punti importanti: nel 2018 si discuteva di un taglio dei fondi per un’emittente pubblica. Oggi, la questione era se i media privati dovessero ricevere...