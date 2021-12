In relazione all’epidemia di coronavirus il canton Neuchâtel prende misure supplementari rispetto a quelle annunciate venerdì dal Consiglio federale. In particolare impone il certificato Covid a chi ha più di 16 anni e partecipa a una riunione privata o familiare con oltre 10 persone.

Il Consiglio di Stato neocastellano mantiene anche le restrizioni di capacità in vigore; revocate invece dalla Confederazione, la quale ha però lasciato ai cantoni libertà in materia. «Quando l’accesso a installazioni o locali non è ristretto alle persone con un certificato Covid-19, esso resta limitato a due terzi della capacità massima», precisa oggi il governo cantonale.

In ambito scolastico, la mascherina di protezione deve essere usata dagli allievi di 9 anni in avanti (dal terzo ciclo in poi), mentre per quelli di 7 e 8 anni sarà obbligatoria solo se ci sarà un caso di infezione. Tutto ciò a partire da domani fino al 21 gennaio.