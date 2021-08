Nella stesura del testo, si è cercato l’equilibrio per rendere un’umanità alle persone ridotte in schiavitù, per non accusare de Pury, commerciante arricchitosi nel Diciottesimo secolo, di fatti storicamente non provati e per collocare gli elementi in un contesto economico più ampio. Il testo sarà tradotto in inglese e tedesco nella centrale Place Pury.