Ogni anno tutti si pongono la stessa domanda: sarà o non sarà un bianco Natale? Ebbene, stando alle ultime previsioni, in molte regioni del Nord delle Alpi quest’anno il 25 dicembre nevicherà.

Nonostante la giornata di oggi sia iniziata all’insegna di temperature miti (si prevedono 12 gradi a Ginevra e Berna, 10 a Zurigo), per questa sera è in arrivo una perturbazione e da venerdì l’acqua dovrebbe trasformarsi in neve, per il tanto atteso bianco Natale, indica il servizio meteorologico MeteoNews.