Il prossimo 29 novembre la popolazione svizzera andrà alle urne per votare sull’iniziativa popolare «Per imprese responsabili - a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» e su quella «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico». Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale.

Per quanto riguarda invece la votazione in programma il prossimo 27 settembre, secondo l’esecutivo - considerata la situazione epidemiologica - non è necessario che la Confederazione adotti provvedimenti specifici volti a garantire il regolare svolgimento della consultazione popolare.