Si è aperto oggi davanti al tribunale di Berna-Mittelland il processo nei confronti di un turco che nel 2015, a margine di una manifestazione con scontri, investì con un’auto dei curdi, ferendone sette. L’uomo, un 46.enne che vive nella regione di Zurigo, non è presente in aula per ragioni mediche. È accusato di tentato omicidio e lesioni intenzionali gravi, anche se non viene escluso che abbia agito anche per legittima difesa.