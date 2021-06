La donna, oggi 71.enne, è accusata di falsità in documenti, truffa per mestiere, amministrazione infedele, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Secondo il Ministero pubblico della Confederazione (MpC), tra il 2006 e il 2010 avrebbe falsificato numerosi documenti mentre dirigeva la società commerciale Fera AG.

I documenti contraffatti sono stati utilizzati per certificare transazioni commerciali fittizie alle banche e per ottenere crediti per diverse centinaia di milioni di franchi. L’accusa parla di una «rete di bugie» per convincere la comunità finanziaria della realtà delle transazioni. In realtà, il numero di affari che andavano in porto era molto limitato.