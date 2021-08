Poco dopo la mezzanotte, la centrale operativa della Polizia cantonale grigionese ha ricevuto una segnalazione che un incendio era divampato alla stazione ferroviaria di Schiers. I pompieri hanno trovato il capannone dell’edificio della stazione avvolto dalle fiamme. Grazie all’intervento immediato di più di cinquanta pompieri, si è potuto impedire che l’incendio si estendesse completamente all’edificio della stazione. Le persone che vivono nell’appartamento annesso alla stazione sono state fortunatamente evacuate in tempo. L’incendio è stato spento dopo quasi quattro ore di sforzi. Danni materiali per diverse centinaia di migliaia di franchi sono stati causati al capannone merci e all’edificio della stazione. La Polizia cantonale grigionese ha avviato delle indagini per chiarire la causa dell’incendio.