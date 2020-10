Il numero di infezioni nel cantone è in rapido aumento da dieci giorni, ha annunciato l’ospedale. Il 30-40 per cento dei test effettuato ha esito positivo. La diffusione del coronavirus a Svitto è una delle peggiori d’Europa, afferma in un video su YouTube Reto Nüesch, responsabile della medicina interna dell’ospedale di Svitto. Insieme al direttore invita la popolazione a indossare mascherine e ad evitare le feste. È importante reagire da subito, affermano.

Visto il forte aumento del numero di casi, il cantone ha reso obbligatorie le mascherine da venerdì per eventi con 50 o più persone e nei negozi, negli uffici postali, nei cinema e nelle chiese. Secondo l’ospedale, però le autorità hanno reagito troppo tardi e in maniera non abbastanza coerente in considerazione del numero crescente di casi.