Zurigo è il cantone che si «prende» più ticinesi. Tra il 2011 e il 2020, 7.168 persone che risiedevano in Ticino si sono spostate in riva alla Limmat (gli abitanti che hanno fatto il percorso inverso sono stati 4.734, con un saldo di 2.434 residenti ticinesi guadagnati da Zurigo). I motivi dell’esodo sono diversi, e tra questi c’è la cosiddetta «fuga di cervelli», che porta i nostri giovani a studiare - e spesso pure lavorare - in altri cantoni. Un «addio Ticino bello» che pesa in termini di calo demografico. Ma chi vive nella «Sonnenstube» è davvero così desideroso di partire e trasferirsi altrove? Evidentemente non tutti. È il caso di Camillo Balerna, 30.enne che ha da poco concluso un prestigioso dottorato all’ETH di Zurigo in collaborazione con la Scuderia Ferrari. Una scelta, quella di...