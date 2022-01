lotta alla pandemia

Il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni Christoph Berger mette in guardia sui problemi, non solo negli ospedali, in cui la Svizzera potrebbe incappare se il numero di infezioni dovesse raddoppiare ogni due o tre giorni: «Omicron minaccia l’approvvigionamento generale, la situazione rischia di sfuggire di mano»