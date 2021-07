Ha riunito una cinquantina di persone la manifestazione non autorizzata degli oppositori alle misure anti-Covid organizzata oggi a Aarau. Dei contro-manifestanti hanno lanciato loro dei palloncini riempiti di pittura.

I dimostranti hanno sfilato per il centro storico al grido di «Libertà», ha constatato un giornalista di Keystone-ATS.

Gli organizzatori non avevano presentato una domanda di autorizzazione presso le autorità cittadine. L’invito a riunirsi oggi ad Aarau è stato lanciato tramite la piattaforma online Telegram, stando all’Aargauer Zeitung.

Circa 1’500 persone avevano già preso parte, l’8 maggio scorso, a una manifestazione non autorizzata ad Aarau. In quell’occasione il corteo si era svolto in gran parte pacificamente, ma c’erano stati alcuni scontri tra singoli partecipanti e agenti. Dal 26 giugno, la maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia sono state abrogate dal Consiglio federale.