Una lupa è stata abbattuta ieri da un guardiacaccia nel canton Berna, tra la valle della Gürbe e la regione del Gantrisch. Si tratta probabilmente di F78, recentemente balzata agli onori della cronaca per aver ucciso troppi animali da allevamento.

Il predatore stava tentando di entrare in un recinto protetto, indica in una nota odierna il Canton Berna. Il corpo della lupa è stato trasportato all’ospedale veterinario dell’Università di Berna per essere esaminato.