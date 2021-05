«I guardiacaccia hanno il compito di porre fine alle sofferenze degli animali gravemente feriti», ha riferito a Keystone-ATS Marc Hosig, responsabile della comunicazione presso l’Ufficio per la caccia e la pesca. Anche cervi, caprioli e camosci feriti o malati sono abbattuti. Ciò è tuttavia meno noto al pubblico poiché le autorità in merito a questa fauna non sono tenute a comunicare in modo dettagliato.