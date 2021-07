Ricercatori svizzeri hanno sviluppato un nuovo esame del sangue particolarmente sensibile per quantificare il volume di anticorpi neutralizzanti contro il virus SARS-CoV-2. Si tratta di un test particolarmente utile per misurare l’efficacia della protezione contro le diverse varianti del virus.

Il metodo sviluppato sotto la guida di ricercatori del Politecnico federale di Losanna (EPFL) e dell’Ospedale Universitario vodese (CHUV), rileva in poche ore se il sistema immunitario ha formato armi efficaci contro il Covid-19. In particolare il test sierologico riesce a distinguere sia gli anticorpi segno di una precedente esposizione al virus o al vaccino, sia quelli noti come neutralizzanti (NAb), che sono gli agenti dell’immunità protettiva contro l’infezione o la reinfezione.