All’inizio della conferenza stampa, Virginie Masserey dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha discusso del numero sempre elevato di casi di coronavirus. «La crescita è ancora esponenziale, con i numeri che continuano a raddoppiare ogni settimana. Più di uno su quattro dei 25.000 test effettuati quotidianamente è attualmente positivo», ha aggiunto, ricordando che «sono colpite tutte le fasce d'età, soprattutto i giovani adulti, meno di tutti i minori».

«In termini di ricovero ospedaliero, siamo più o meno allo stesso livello di metà marzo, quando è stato deciso il lockdown. Anche se gli ospedali stanno cercando di aumentare le loro capacità, il numero di casi deve essere ridotto», ha sottolineato Masserey. «La combinazione di maschera, distanza e igiene è fondamentale. Il tracciamento dei contatti è ancora sovraccarico in molti luoghi», ha detto Masserey, invitando le persone venute in contatto con pazienti infetti a mettersi in quarantena autonomamente.

«In due settimane potremmo arrivare al sovraccarico»

«Dei 22.183 letti per acuti in tutta la Svizzera, 16.328 sono attualmente occupati», ha poi spiegato Andreas Stettbacher del Servizio medico coordinato (KSD). «In totale sono disponibili 1.071 posti letto nelle unità di terapia intensiva. Di questi, 725 sono occupati. Ciò significa che sono ancora disponibili 346 letti per la terapia intensiva. Senza ulteriori misure, questo è sufficiente per 15 giorni per i letti per acuti e un massimo di 14 giorni per i reparti di terapia intensiva», ha sottolineato Stettbacher.

Le misure sociali si applicano retroattivamente

Stéphane Rossini dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha spiegato che «misure come il piano di sostituzione dell’occupazione rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2021. Altre misure avrebbero effetti retroattivi. Alcune decisioni a livello cantonale avrebbero un impatto anche sui fondi federali. Ciò riguarderebbe anche i dipendenti che si trovano in una posizione simile a quella dei datori di lavoro. Questi potrebbero anche essere retrospettivamente correlati al risarcimento del mancato guadagno o della perdita di salario».

La sicurezza economica rimane una priorità

«Per noi la crisi sta lentamente diventando la norma», ha affermato Boris Zürcher, capo della Direzione del lavoro presso la Segreteria di Stato dell’economia. «La sicurezza della posizione della Svizzera come piazza economica rimane la priorità assoluta per la SECO. I dipendenti non sono più coperti dal lavoro a orario ridotto in linea di principio, ma dal programma di sostituzione dell’occupazione COVID. I lavoratori temporanei e a tempo determinato non possono beneficiarne, ma possono beneficiare delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Per molti, la clausola di rigore per i settori particolarmente colpiti, come il turismo o la ristorazione, arriva troppo tardi». «Non è facile», ha detto Zürcher. «In primo luogo, si dovrebbero chiarire i criteri e le modalità finanziarie. Ci vuole tempo. L’introduzione è prevista per il 1° febbraio, ma potrebbe essere accelerata».

«Dobbiamo correggere il nostro comportamento»

«Le cifre sono in forte aumento rispetto a marzo», ha sottolineato Martin Ackermann della Task force scientifica federale. «Ma non ci siamo ancora adattati a questa nuova situazione. Questo è ora urgentemente necessario. Non abbiamo tempo da perdere. Abbiamo più ricoveri e morti che a marzo. Ma non stiamo reagendo. I dati sul movimento mostrano che non stiamo riducendo abbastanza la nostra mobilità», ha detto Ackermann aggiungendo: «Siamo al 75 per cento rispetto alla norma: ora è importante ridurre le infezioni almeno della metà». Secondo Ackermann, «un ampliamento di 200 posti di terapia intensiva consentirebbe di guadagnare solo 32 ore».

La salute deve venire per prima

«La salute deve avere attualmente la priorità sugli affari», ha detto Jan-Egbert Sturm, capo del gruppo di esperti sul business nella Corona Task Force. Senza misure di protezione. «Il sistema sanitario sarebbe presto sovraccaricato, e anche l’economia ne risentirebbe. La pandemia ci è già costata 40 miliardi», ha aggiunto Sturm, «ciò rende ancora più importante fare tutto il possibile per evitare ulteriori danni».

«Sarà una lunga seconda ondata»

«Dobbiamo ora raccogliere tutte le nostre forze per uscire di nuovo dalla tempesta. Siamo solo all’inizio di quella che probabilmente sarà una lunga seconda ondata», ha detto Thomas Steffen, il medico cantonale di Basilea. «Dobbiamo aspettarci problemi ancora più grandi», ha aggiunto Steffen. «Ma se restiamo uniti, possiamo farcela».

«Se non facciamo nulla, il settore della ristorazione sarà colpito ancora più duramente»

«Senza misure di protezione restrittive, l’economia ne soffrirà ancora di più», ha spiegato l’esperto di economia Sturm in risposta alla domanda di un giornalista. «Il settore della gastronomia, in particolare, sta rispettando delle misure già molto severe: se non facciamo nulla, il settore della gastronomia sarà colpito ancora più duramente».

«Non sarebbe chiaro quali sarebbero le conseguenze economiche di un mini-lockdown. Semplicemente non c’è esperienza», secondo Sturm. «In teoria è fattibile, ma in pratica non è chiaro a cosa potrebbe portare. Potremmo innescare una specie di effetto yo-yo», ha aggiunto.

Soldi sufficienti per altri aiuti finanziari

«La Svizzera si trova ancora in una posizione finanziaria molto buona», ha continuato l’esperto di economia Sturm. «Non credo che ora dovremmo preoccuparci troppo di sostenere l’economia con fondi aggiuntivi».

La Svizzera ha ancora abbastanza test?

Masserey ha poi sottolineato che i test non sono ancora razionati. «Dovrebbe essere testato il maggior numero possibile di persone. Tuttavia, non è chiaro se questo avrà un impatto sullo sviluppo della pandemia. Il Lussemburgo, ad esempio, è stato colpito duramente dal virus pur facendo testare intensamente la sua popolazione. Stiamo ampliando la nostra capacità di test, e i test rapidi dovrebbero essere presto pronti per l’uso», ha aggiunto Masserey.

«D’altra parte, ci sono ritardi nella consegna del vaccino antinfluenzale. Si tratta di più di un milione di dosi e potrebbero non essere somministrate fino a dicembre». Le autorità sarebbero in costante contatto con gli importatori per trovare una soluzione il più rapidamente possibile. Masserey ha ricordato che «sono stati firmati due contratti per un possibile vaccino COVID-19, ma che alcune trattative con altri produttori sono in corso».

Le scuole e gli asili dovrebbero rimanere aperti

«Dato che le misure diventano evidenti solo due settimane dopo la loro introduzione», Ackermann ha sottolineato la necessità di «procedere subito con un forte intervento, ma la Task force vuole evitare la chiusura di scuole ed asili. Siamo ancora alla seconda fase della nostra strategia», ha aggiunto Masserey. «Si tratta ora di fare tutto il possibile per evitare di dover passare al terzo livello, quello del contenimento di massa».

«Non ancora giustificata la paura per un’ondata di fallimenti»

«La paura di un’ondata di fallimenti non è ancora giustificata», ha sottolineato Boris Zürcher «Al momento non stiamo assistendo ad alcuna seconda ondata di fallimenti o licenziamenti di massa. Siamo addirittura al di sotto dei buoni risultati dell’anno scorso. Ma la situazione diventerà più difficile nei prossimi mesi. Ci aspettiamo che diverse aziende si troveranno in difficoltà».

C’è abbastanza personale sanitario per i letti liberi?

«Il numero di letti che mettiamo a disposizione è sempre proporzionato alle capacità di gestione del personale», ha detto Stettbacher. «Il personale ha segnalato di essere stanco e di aver lavorato troppo: è importante che il carico di lavoro venga sempre bilanciato». Boris Zürcher della SECO ha aggiunto: «Sarebbe possibile aumentare l’orario di lavoro settimanale. Ma ciò avverrebbe solo in consultazione con le parti sociali. Negli ultimi giorni ci sono state richieste, ad esempio, per il rientro al lavoro degli operatori sanitari da poco pensionati. Parallelamente, le operazioni non urgenti sono state rinviate. Tuttavia, «tali misure sarebbero di aiuto solo a brevissimo termine», ha chiarito l’epidemiologo Ackermann. «È quindi fondamentale ridurre il numero di casi».

Presto non ci saranno abbastanza letti per tutti i pazienti?

«Al ritmo attuale», ha detto Stettbacher, «saranno disponibili letti per la terapia intensiva gratuita ancora per circa 10 giorni, poi raggiungeremo il limite». «Se il numero di casi non sarà ridotto, il totale di 1.400 posti letto potrebbe non essere sufficiente già tra 14 giorni. A livello locale si potrebbe anche arrivare ad una selezione dei pazienti a causa dell’insufficienza di posti letto per tutti».

«Per fortuna alcuni Cantoni hanno già preso provvedimenti», ha aggiunto l’epidemiologo Ackermann. «Speriamo che la Svizzera ne segua presto l’esempio».

Sarà presto necessario un secondo pacchetto di aiuti economici?

«Questo dipende dall’entità delle conseguenze economiche della seconda ondata pandemica», ha detto l’esperto di economia Sturm. «C’è ancora spazio per le manovre: il Consiglio federale ne discuterà nei prossimi giorni». Boris Zürcher è invece giunto ad una conclusione diversa: «Attualmente non è necessario procedere con ulteriori misure».

«Misure drastiche saranno annunciate domani»

Virginie Masserey ha concluso sottolineando che «i prossimi passi sono in costante preparazione». «Domani», mercoledì, «il Consiglio federale annuncerà misure drastiche». «Va da sé che siamo sempre preparati ad ogni eventualità. Ma naturalmente non si sa mai se e quando la situazione andrà fuori controllo. Al momento è particolarmente importante che la popolazione aderisca alle misure attualmente in vigore».

