In questi tempi di incertezza per il coronavirus, «è importante sapere che in Svizzera abbiamo buon sistema sanitario». Lo ha detto la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga nella sua allocuzione per la Giornata del malato.

Nel discorso tramesso oggi in televisione, la Consigliera federale ha ringraziato medici, infermieri e tutto il personale curante per il grande lavoro e il massimo impegno che dimostra.

In relazione al coronavirus, «oggi nessuno può sapere come sarà la situazione nel mondo e in Svizzera nelle prossime settimane», ha detto Simonetta Sommaruga. Per questo è importante fare affidamento nel «buon sistema sanitario».

La presidente della Confederazione ha inoltre rivolto un pensiero a tutte le persone - quasi due milioni in Svizzera - malate da tempo. «Molte di queste persone continuano a vivere come se niente fosse. Vanno a lavorare nonostante il cancro, curano bambini malgrado la sclerosi multipla o aiutano i vicini anche se soffrono di depressione. Spesso non ci accorgiamo che sono malati. E proprio per questo meritano la nostra particolare attenzione».

