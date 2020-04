Nuovo incontro con la stampa alle 14 a Berna per aggiornare la popolazione sulla crisi legata alla covid-19.

Al Point de Presse organizzato dalle autorità federali sono presenti Daniel Koch, delegato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per la covid-19, Erik Jakob, capo della Direzione della promozione della sede SECO, il brigadiere Markus Näf, responsabile del coordinamento degli acquisti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e il brigadiere Raynald Droz, capo di Stato Maggiore del comando operativo del DDPS.

LA DIRETTA

Koch ha notato con piacere la diminuzione delle cifre legate al coronavirus, questa settimana, in concomitanza con il primo allentamento delle misure di contenimento. «Sarà importante monitorare le cifre - ha detto Koch - Bisognerà aspettare due o tre settimane per capire la conseguenza di questo allentamento».

«I bambini non si infettano e non infettano gli altri»

Riguardo alla sua dichiarazione sulla possibilità per i nonni di riabbracciare i nipoti, Koch ha precisato che «i bambini non rappresentano un pericolo: non si infettano e non infettano. Degli studi evidenziano che non hanno neppure i recettori per essere infettati. I nonni possono quindi avere un contatto fisico con i nipoti, con la coscienza che però a partire dai 10 anni, dall’adolescenza, diventa rischioso. Anche dopo i 10 anni, i bambini sono poco soggetti, ma oltre questo limite non vogliamo assumerci il rischio di contagio. Sconsigliamo comunque che i nonni si prendano cura dei nipoti proprio per evitare il contatto tra genitori e nonni. Sono i genitori che mettono in pericolo i nonni se sono infettati». Koch ha garantito che le sue affermazioni si basano su uno studio molto approfondito sul contagio da coronavirus nei bambini «Parlo da anni con gli specialisti e so di quali risultati mi posso fidare», ha detto, aggiungendo che «non c’è contraddizione tra quello che dico oggi e che ho detto allora, perché in quel momento non avevamo dati sull’infezione nei bambini, mentre oggi li abbiamo: oggi sappiamo che quello che va evitato è il mix generazionale».

Condotte di aerazione e tracciabilità dei contagi

Il virus passa attraverso le condotte di aerazione? La domanda è stata posta da un giornalista in vista del ritorno in ufficio dopo le diverse settimane di home office, per molti lavoratori. Ecco la risposta di Koch: «Al momento, stando agli studi, non ci sono elementi che confermano questo rischio».

A livello locale i cantoni si stanno organizzando per ricominciare il contact tracing, ha spiegato Koch. Presto, quando saremo sicuri che potrà essere garantita a livello elvetico senza rischio di errori, la tracciabilità verrà estesa su tutto il territorio.

Riguardo al conteggio dei decessi per coronavirus, in caso di altre malattie pregresse: «A livello generazionale non è chiaro come vengano conteggiati i decessi e anche da noi, a livello cantonale non c’è uniformità», ha detto Koch «Si vede comunque chiaramente, dalle cifre pubblicate dall’Ufficio federale di statistica, che in Svizzera vi è una sovramortalità legata a questa pandemia».

Settore turistico: previsto un crollo del 35% del fatturato

Jakob ha ricordato l’incontro tra il Consiglio federale e i rappresentati del settore turistico avvenuto ieri, affermando che «serve una perfetta coordinazione tra tutti gli attori in gioco. Percepiamo che c’è voglia di fare turismo. Il settore, in tutte le sue sfaccettature, è molto colpito, con 80/90% di entrate in meno. Prevediamo un crollo del fatturato per il 2020 del 35% ma speriamo in una ripresa dal 2021. Dopo l’11 di maggio ci sarà una fase piuttosto lunga di monitoraggio». Per questo, ha spiegato Jakob, il Consiglio federale raccomanda vacanze estive in Svizzera: «Viviamo in un bellissimo paese e le ferie possiamo farle da noi».

Jakob ha specificato che nel vertice si è parlato di creare fiducia negli utenti, non di specifiche promozioni: «L’obiettivo è che le aziende possano aprire i battenti, per poter sopravvivere. I buoni statali al momento non sono in discussione», ha detto. «Il turismo internazionale - ha aggiunto - presumibilmente si risveglierà solo nel 2021. Tutto dipende anche dall’apertura delle frontiere. Ci sono addirittura paesi che hanno creato frontiere all’interno del loro stesso paese. Noi siamo troppo piccoli per farlo, ma bisogna considerarlo. Ritengo che i viaggi all’estero al momento vadano accantonati, finché non sarà garantita la sicurezza degli spostamenti».

Mascherine: ecco la distinzione

«Abbiamo le mascherine chirurgiche, che proteggono le persone da chi le indossa, e quelle FFP che invece proteggono chi le indossa anche dall’ambiente circostante», ha spiegato Naef. «Questa settimana aspettiamo 20 milioni di mascherine che arriveranno in aereo dalla Cina e verranno distribuite in varie parti della Svizzera», ha aggiunto. Per quanto riguarda le mascherine di stoffa, Naef ha messo in guardia: «È molto importante la qualità della sfoffa utilizzata e i tessili devono essere a più strati. Le aziende non possono produrre qualunque tipo di mascherina tessile. L’azienda che le produce deve fare in modo di garantire la qualità. Gli standard sono in via di definizione. Alcune stoffe danno una protezione solo del 10% e non garantiscono la protezione necessaria per chi le indossa. Serve quindi attenzione nella selezione dei tessuti».

«Per ogni offerta prima di ordinare le mascherine per la Confederazione ci facciamo inviare dei campioni per verificarne la qualità e quando possibile visitiamo le aziende produttrici o fornitrici. Al momento il laboratorio di Spiez a cui ci rivolgiamo, che analizza le mascherine, ha approvato una quindicina di mascherine, sui 60 tipi che abbiamo fatto testare».

«Al momento - ha detto Naef - non abbiamo una panoramica delle mascherine conformi alle esigenze qualitative che sono sul mercato. Quelle che ordiniamo noi per la Confederazione sono invece tutte conformi proprio perché testiamo i prodotti».

