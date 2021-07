La polizia lucernese ha trovato ieri una donna di 29 anni morta in un appartamento a Emmenbrücke (LU) che presentava ferite presumibilmente provocate da un coltello. La polizia ha arrestato il presunto autore del crimine, un cittadino svizzero di 33 anni, in un cantone vicino.

Una pattuglia della polizia lucernese ha controllato l’appartamento a Emmenbrücke, dopo aver ricevuto una soffiata e ha rinvenuto il cadavere, si legge in un comunicato odierno della polizia. La vittima è di origine honduregna e ha residenza in Ticino, viene precisato.

Il movente non è ancora chiaro. A causa dell’indagine in corso, la polizia non può fornire ulteriori informazioni sull’accaduto e sul possibile movente, viene aggiunto.