«Le pigioni elevate gravano pesantemente le finanze di tante economie domestiche e sono di gran lunga la voce di spesa più importante», ha dichiarato in conferenza stampa la consigliera agli Stati Marina Carobbio (PS/TI), precisando che a essere particolarmente toccati sono famiglie, anziani, giovani e persone con un reddito basso. La «senatrice» fa poi l’esempio del Ticino, in cui vi è penuria di alloggi a pigione moderata, a fronte di un tasso del 2,29% di alloggi vuoti.

Dal lato ambientale, ha aggiunto dal canto suo la presidente dei Verdi Regula Rytz, chi vive in alloggi di utilità pubblica utilizza in media meno superficie abitabile e contribuisce a un uso parsimonioso del territorio. «I risanamenti energetici previsti per i prossimi anni non devono portare all’esplosione delle pigioni», ha sottolineato la consigliera nazionale ecologista (BE), precisando che l’iniziativa prevede «un’equa distribuzione dei costi».