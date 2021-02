Nel solo quarto trimestre l’indice svizzero dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) è aumentato del 2,3% rispetto ai tre mesi precedenti e del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, indica l’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato diramato oggi. I prezzi sono in rialzo sia per le case unifamiliari (+1,5% rispetto a luglio-settembre e +3,2% rispetto a ottobre-dicembre 2019) sia per gli appartamenti di proprietà (+3,1% in entrambi i casi).