La soppressione del diritto di bollo sull’emissione di capitale proprio è una truffa: ad approfittarne saranno poche grandi imprese, e non le PMI come pretende il Consiglio federale. Parola del comitato referendario che invita la popolazione a respingere l’abolizione di questa tassa il prossimo 13 di febbraio.

Se lo stralcio di questa tassa venisse accolto in votazione, le perdite fiscali media annue per ammonterebbero in media a 250 milioni. Stando alla sinistra, il diritto di bollo - introdotto oltre 100 anni fa - compensa l’assenza di imposizione sulle transazioni finanziarie, specie sul mancato prelievo dell’Iva.

Pierre-Yves Maillard, presidente dell’Unione sindacale svizzera, ha sottolineato che la popolazione è preoccupata per l’aumento dei premi dell’assicurazione malattia e per la difficoltà di far quadrare i conti e non intravvede alcun bisogno di rinunciare a qualche centinaio di milioni di franchi di entrate fiscali.