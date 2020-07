Abusi dei crediti COVID-19, aperti 50 procedimenti

Quarantena obbligatoria per un’altra dozzina di Paesi

Coronavirus

L’Ufficio federale di Sanità pubblica e la Segreteria di Stato per la migrazione hanno fissato un incontro oggi per aggiornare sugli ultimi sviluppi - Alla lista di 29 Stati al rientro dai quali è prevista quarantena se ne aggiungeranno altri: l’unico nome confermato è per ora il Lussemburgo - IL VIDEO