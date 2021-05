Abusi sessuali su bambini: quattro anni per un ex direttore d’asilo

Quattro anni di reclusione per l’ex direttore di un asilo di Allschwil (BL) che nel 2019 ha commesso abusi sessuali e filmato bambini. L’uomo, cittadino tedesco di 36 anni, sarà inoltre espulso dalla Svizzera per 10 anni. Nella sentenza emessa oggi, il Tribunale penale di Basilea Campagna ha riconosciuto l’imputato colpevole di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento, violazioni della sfera privata mediante apparecchi di presa d’immagini e pornografia.

Il 36.enne, arrestato nel dicembre del 2019, dopo che durante un controllo al momento della siesta un collega aveva constatato una violazione dei limiti della sfera sessuale di un bambino di 4 anni, dovrà pure sottoporsi ad una terapia ambulatoriale e non potrà più occuparsi professionalmente di bambini e minorenni. La corte ha ampiamente seguito le richieste della pubblica accusa, che chiedeva una condanna di quattro anni e mezzo. La difesa si è invano battuta per una riduzione della pena a un massimo di 21 mesi con la condizionale e una pena pecuniaria pure sospesa.

Il tribunale ha riconosciuto l’imputato colpevole di abusi sessuali commessi su tre bambini di 2, 3 e 4 anni. Nel caso di un bambino di un anno, non ci sono invece prove sufficienti per condannarlo, ha detto la presidente del tribunale. I fatti si sono verificati tra aprile e dicembre 2019. L’imputato, che non aveva precedenti penali, ha ammesso durante il processo soltanto gli abusi sul bambino di 2 anni, commessi mentre gli cambiava i pannolini e nella stanza della siesta. L’uomo ha pure riconosciuto di avere scattato circa 50 foto degli abusi.