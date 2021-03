Nel dicembre 2019 era stato condannato in prima istanza a otto anni di detenzione ed era stato riconosciuto colpevole anche di pornografia. In appello il tribunale cantonale di Friburgo aveva escluso questo capo di accusa e aveva ridotto significativamente la pena a quattro anni e mezzo.

In una sentenza pubblicata oggi, il TF confuta tutte le argomentazioni del ricorrente e conferma la sentenza pronunciata in seconda istanza. La Corte approva la decisione della direzione del procedimento di non interrogare ulteriormente la vittima, che era già stata sentita a più riprese e non voleva creare altri problemi a suo nonno.