Con l’adeguamento dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus la Confederazione afferma che asili nido, organizzazioni di famiglie diurne e centri privati diurni extrascolastici devono rimanere in linea di massima aperti, rispettivamente possono venire chiusi soltanto se le autorità competenti forniscono adeguati servizi di accoglienza alternativi. In un comunicato stampa Kibesuisse, la federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia, sottolinea che le strutture private di accoglienza extrascolastica si trovano a dover affrontare una grande sfida e a dover rispondere a molte domande.

Garantire l’esistenza delle strutture di accoglienza dell’infanzia

«Per essere sicuri di poter operare a livello aziendale - si legge nel comunicato - le strutture necessitano di un impegno vincolante da parte degli enti pubblici. A seguito delle attuali prescrizioni a livello nazionale che chiedono che tutti gli asili nido restino aperti, occorrono soluzioni per garantire la loro liquidità e l’estensione dei contratti di prestazione. La chiusura di strutture per l'accoglienza dell’infanzia per carenza di personale dovuta a malattia è un possibile scenario per il quale vi sono soluzioni finanziarie, come ad esempio forme estese di indennizzi del lavoro a tempo ridotto. Gli attuali sviluppi stanno conducendo anche a una drastica diminuzione delle entrate delle famiglie diurne. Kibesuisse chiede pertanto la costituzione di fondi di emergenza per evitare insolvenze di strutture di accoglienza a seguito dell’emergenza del coronavirus».

Attuazione uniforme

Kibesuisse chiede inoltre un’attuazione uniforme dell’ordinanza: «L'attuazione delle prescrizioni della Confederazione viene ancora gestita in modo molto diverso da Cantone a Cantone: dall'assenza di restrizioni ad appelli a rinunce solidali e volontarie fino a limitazioni all’accoglienza soltanto nei casi di emergenza. Ciò ha causato grande incertezza tra le strutture di accoglienza dell'infanzia e tra i genitori».

Rinuncia per solidarietà

Come afferma Kibesuisse, «diversi Cantoni e Comuni invitano i genitori, nel limite del possibile, a prendersi cura direttamente dei propri figli per sgravare in particolare le strutture di accoglienza e garantire così il mantenimento dei servizi a medio termine. Al contempo deve però essere assolutamente chiaro che questa rinuncia "volontaria" è un atto di solidarietà che non esonera in alcun modo i genitori dall'obbligo di pagare regolarmente le rette. Anche quando l’emergenza sarà finita, non potremo prescindere dalle strutture che offrono accoglienza extrascolastica e parascolastica all’infanzia».

Strutture parallele

La federazione invita inoltre «a non creare strutture parallele». «Soprattutto per quanto concerne la prima infanzia l’accudimento dei bambini in un contesto abituale con persone di riferimento costanti è di grande importanza. Non è utile prendersi cura dei bambini in contesti a cui non sono abituati e con personale non formato. In caso di servizi creati ad hoc verrebbero a mancare le misure igieniche e i concetti di prevenzione delle violazioni dei limiti fisici, psichici e sessuali. Molto più sensati sono invece centri di coordinamento che, da un lato, forniscono risorse e, dall'altro, rispondono ai bisogni causati dall’emergenza».

