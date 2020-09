Attorno alle 6.30 è avvenuta una lite fra più persone, indica la polizia cantonale turgoviese. Secondo le prime indagini, un 30.enne è rimasto ferito in modo medio-grave in seguito a un accoltellamento ed è stato trasportato in ospedale. Anche un uomo di 37 anni è stato leggermente ferito, ma ancora non si conoscono i dettagli.