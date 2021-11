È poco probabile che la Svizzera debba prendere a carico il cittadino somalo che l’11 settembre scorso a Rimini (I) ha accoltellato 5 persone. Lo scrive il Consiglio federale in risposta ad un’interpellanza di Lorenzo Quadri (Lega/TI), precisando di non aver ricevuto finora alcuna richiesta in tal senso dall’Italia.

L’interpellanza del deputato ticinese è scattata quando, pochi giorni dopo il fatto, la ministra dell’Interno italiana Luciana Lamorgese aveva dichiarato alla Camera dei Deputati che Roma intendeva chiedere alla Svizzera di farsi carico del migrante clandestino 26.enne.

Il Motivo? Il somalo avrebbe fatto il suo primo ingresso in Germania nel 2015, per poi spostarsi in Danimarca, Svezia, Olanda, Austria e, infine, in Svizzera, ultimo paese che ne avrebbe registrato la presenza.

Sulla base dell’itinerario descritto da Lamorgese citato da Quadri, «è poco probabile che la Svizzera debba riprendere in carico questa persona quale Stato Dublino competente». Al momento, poi, il Consiglio federale non è a conoscenza di una domanda di ripresa in carico presentata dalle autorità italiane riguardante un cittadino somalo che ha commesso gli atti descritti dall’autore dell’interpellanza.

Per quanto riguarda la collaborazione tra Roma e Berna circa il rimpatrio dei migranti, stando all’esecutivo i meccanismi funzionano bene: quale principale Stato partner della Confederazione all’interno dello spazio Dublino, specifica il Consiglio federale, tra il 1° gennaio 2018 e il 31 ottobre 2021 la svizzera ha sottoposto all’Italia 5551 domande di presa e ripresa in carico, e Roma ha dato il proprio accordo per 4670 casi. Durante il medesimo periodo, la Svizzera ha accolto 172 domande dall’Italia.

