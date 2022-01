Accoltellò la figlia: chiesti 13 anni

Quest’ultima era intervenuta dopo che, all’una di notte, dei vicini di casa si erano lamentati per il rumore. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la 28.enne gravemente ferita. Dopo i primi soccorsi la donna è stata trasportata all’ospedale in condizioni critiche con l’elicottero.

Per l’accusa si è trattato di «una di resa dei conti» andata ben oltre la semplice intenzione omicida: il padre ha inflitto alla figlia torture fisiche e psicologiche inumane; le ha detto, per esempio, che l’avrebbe sbudellata prima di farla morire.

L’avvocato della difesa ha messo in dubbio il racconto dell’accusa, basato solo sulle dichiarazioni della vittima e da lui definite molto ambigue. Ad esempio, non sarebbe per l’arrivo della polizia che il padre ha smesso di infierire sulla vittima, ma perché si era svegliato dal suo delirio quando la figlia gli ha detto che lo amava.

In sostanza, l’accusato ha agito in preda a uno stato di alterazione mentale e quindi non deve essere accusato di assassinio, ma di tentato omicidio passionale; delitto per il quale dovrebbe ricevere una pena detentiva di cinque anni.